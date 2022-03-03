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  4. Yine Isparta, yine elektrik kesintisi! Kent karanlığa gömüldü

Yine Isparta, yine elektrik kesintisi! Kent karanlığa gömüldü

03.03.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da geçtiğimiz ayın başlarında 48 saatten fazla süren bir elektrik kesintisi yaşanmış, bu durum vatandaşları isyan ettirmişti. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı yeniden elektrik kesintisine yol açtı. Bir kez daha kara teslim olan kentte karla mücadele yürütülürken ekiplerin elektrik arızalarını önlemek için harekete geçtiği öğrenildi.

Yine Isparta, yine elektrik kesintisi! Kent karanlığa gömüldü

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

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Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi. (AA)

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Isparta
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