Yıpranmış saçlara çözümler burada! Kullanabileceğiniz 5 ürün tavsiyesi

Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Şampuan; organik jojoba yağı, yağ asitleri bakımından zengin Omega 6 & 9 bileşenleriyle saçlarınıza hayat verecek bir kurtarıcı diyebiliriz. İçeriğinde yer alan bu değerli yağlar, saç tellerinizin derinlemesine beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, saç kırılmalarını da belirgin şekilde azaltıyor. Güçlü saçlar için bu şampuanı düzenli kullanarak, saçlarınızda gözle görülür bir fark yaratabilirsiniz.
Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Saç Kremi, içeriğindeki prebiyotikler sayesinde saç tellerinizi derinlemesine besleyip, onararak ihtiyacınız olan bakımı sağlıyor. Saçlarınızı ağırlaştırmadan nemlendiriyor, parlak bir görünüm kazandırıyor. Yıpranmış saçlarınızı duş sonrası tararken artık yumuşacık saçlarınızla aşk yaşayacaksınız!
Bu derdinizi de ortadan kaldıracak bir diğer ürün önerimiz: Yves Rocher Onarıcı Şekillendirici Jojoba Bakım Kremi!
Bu krem, saçlarınızı şekillendirirken, içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde saçlarınızın nem dengesini koruyor ve yıpranmanın önüne geçiyor. İster düz, ister dalgalı ya da kıvırcık olsun, saçlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirirken aynı zamanda besleyici bir bakım uygulamanın keyfini yaşayın.
Yves Rocher Kırılma Karşıtı Prebiyotik Serum, kırılgan saç telleri için özel olarak geliştirilmiş formülüyle kırılmalara veda etmenizi sağlayacak! Prebiyotiklerle zenginleştirilmiş formülü sayesinde saç tellerinizi kökten uca güçlendirerek, kırılmaları en aza indiriyor. Dayanıklı saç uçları için bu serumu haftada birkaç kez kullanarak saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Yıpranmış saçlarınızı yeniden canlandırmak için haftalık rutininize ekleyeceğiniz Yves Rocher Onarıcı Prebiyotik Saç Maskesi, prebiyotik içeriği sayesinde saçlarınıza kökten uca bakım yaparak, güçlü saçlar için ihtiyacınız olan tüm besinleri sağlayacak.