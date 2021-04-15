Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara ne kadar prim desteği verilecek? Prim desteği nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yiyecek ve içecek sektöründe çalışan vatandaşlara Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak prim destek ödemesinin detaylarını paylaştı. Ramazan ayında gerçekleşen iki haftalık kısmi kapanmadan oldukça etkilenecek olan yiyecek içecek sektörüne destek amaçlı ödenecek olan primler, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak Bakanlık tarafından ödenecek.

PRİM DESTEK ÖDEMELERİ

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesi"ne ilişkin yazılı açıklamasında;

Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını belirten Selçuk, Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan primin Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verileceğini aktaran Selçuk, işverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğine işaret etti.