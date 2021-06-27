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YKS kolay mıydı zor muydu? Öğrenciler yanıtladı

27.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Sınavın ardından ailelerinin yanına gelen öğrenciler, sınav zor muydu kolay mıydı sorusunu yanıtladı. Adaylar, 13.15'te sona eren 2021 AYT sorularının zorluğundan yakındı. İşte AYT sonrası sorularla ilgili yorumlar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı, 180 dakikalık süre sonunda saat 13.15 itibarıyla tamamlandı. Yenibosna Muhammed Ali Kalo Ortaokulu'nda sınavın bitmesiyle öğrenciler duygu ve heyecanlarını dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, kimileri de zorluğundan yakındı.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, "Sınav iyi geçti. Çalıştık bütün sene, onun emeklerimizin karşılığını alıyoruz inşallah. Bence kolaydı, tabii zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi" dedi.

"UMUTLU DEĞİLİM"

Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, "Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim" diye konuştu.
İHA

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