YKS ne zaman yapılacak? 2021 TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri belli oldu

Üniversite öğrencisi olmak isteyen binlerce öğrenci 26 – 27 Haziran tarihleri arasında ter dökecek. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için sınav giriş yerlerinin açıklanması ile beraber heyecan da gittikçe arttı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada YKS için sınav giriş yerleri belgesi AİS üzerinden sorgulanabiliyor.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.
Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi’nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.
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