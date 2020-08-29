HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

YKS sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Akdeniz Üniversitesi’ni (AÜ) kazandığı için ayrı bir mutluluk yaşayan baba ve kıza, üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” cevabı geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Bilgisayar başına geçen baba ve ismi Berna olduğu öğrenilen kızı, sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu sırada oldukça heyecanlı gözüken baba ve kızı, önce gözlerini kapattı, ardından birbirine sarıldı. Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi’ni görünce büyük mutluluk yaşadı. Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında “Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?” yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DE MUTLU

Videoya Akdeniz Üniversitesi’nden de bir yanıt geldi. Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz...” açıklamasıyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İlginizi Çekebilir
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Yokuşta kayan çekici, kurtarmaya geldiği araca böyle çarptı
Operatörün zor anları! Hatası pahalıya patladı
Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı
Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı
Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Binlerce kez izlendi! Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme
Savaş uçaklarından ilginç deneme
Yunanistan'da akıntıya kapılan çocuk böyle kurtarıldı
Akıntıya kapılan çocuk böyle kurtarıldı
Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia! 'İran Pars'ı olabilir'
Heyecanlandıran görüntü ile ilgili yeni iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.