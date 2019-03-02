Yoğun bakımdaki Cumhurbaşkanı Buteflika'dan yeni atama

CEZAYİR (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden aldı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5. kez aday olacağını açıklayan Buteflika, Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Abdulğani Zalan'ı atadı.

Sellal'ın görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmazken, kararın, "Sellal'ın, Buteflika'nın aday olacağını açıklamasına karşı çıkan göstericileri tehdit ettiği ses kaydının basına sızması" nedeniyle alınmış olabileceği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları geçen günlerde Facebook'ta, Sellal ile Cezayir'deki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "Şirket Başkanları Forumu Başkanı Ali Haddad'ın görüşmesini yayınlamıştı. Sellal, söz konusu ses kaydında, halk ayaklanmasından korkan bakanları eleştirmiş, göstericileri de tehdit etmişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktarmıştı.