HABER

Yoğun bakımdaki Cumhurbaşkanı Buteflika'dan yeni atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanını atadı - Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunda bulunmadı

CEZAYİR (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden aldı.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine 5. kez aday olacağını açıklayan Buteflika, Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Abdulğani Zalan'ı atadı.

Sellal'ın görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmazken, kararın, "Sellal'ın, Buteflika'nın aday olacağını açıklamasına karşı çıkan göstericileri tehdit ettiği ses kaydının basına sızması" nedeniyle alınmış olabileceği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları geçen günlerde Facebook'ta, Sellal ile Cezayir'deki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "Şirket Başkanları Forumu Başkanı Ali Haddad'ın görüşmesini yayınlamıştı. Sellal, söz konusu ses kaydında, halk ayaklanmasından korkan bakanları eleştirmiş, göstericileri de tehdit etmişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktarmıştı.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. Resmi başvuru süresi yarın sona eriyor.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (6)TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (6)
02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir isviçre

En Çok Okunan Haberler

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Binali Yıldırım: Vapura metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.