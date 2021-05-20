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Yoğun iş yaşamı evlilikler üzerinde olumsuzluklara sebebiyet veriyor

Elif Yaman Elif Yaman
20.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilerin herhangi bir işte çalışması, iş yaşamlarında kariyer hedeflerinin olması olağan bir durumdur. Ancak bazı evliliklerde kişilerin iş yaşamları evdeki dengeyi bozabiliyor ve evlilikler hasar alabiliyor.

Evliliklerde hayat müşterek ilerlemelidir. İki tarafa da çalışıyorsa iş hayatları dışında evde bir bütün oluşturmalı ve birbirlerinin hayatını kolaylaştırmalıdır. İlişkiler böylelikle gelişir ve ilişki içinde kişi kendini böyle geliştirebilir.

Evli çiftlerde kişilerin çalışma süresi konuşulmalı ve çiftler bu durumu büyük sorun haline getirmemelidir. Kişinin iş yoğunluğu arttığında bunu diğer taraf ile paylaşmalıdır. Aksi durumda biri diğerinin devamlı işe giderek evden kaçtığını düşünmeye başladığında sorunlar yaşanabilir.

Esnek ve serbest çalışma alanları içerisinde iş yoğunluğu ve temposu eşler arasında sorun teşkil etmeye başlıyorsa, işe yönelen kişinin neden kaçtığını ya da işle ilgili olan sürece eğilimin nereden kaynaklandığını mutlaka bulmak gerekiyor. İlerleyen zamanla birlikte çözümsüz olan konular çiftler arasındaki cinselliği de olumsuz etkiliyor.

Erkekler de kadınlar da yoğun iş akışı içinde bir noktada evliliğini ihmal edebiliyor. Evlilik içerisinde eşlerin işle rekabet edebilir konuma geldikleri de olabiliyor. Bu gibi durumlar fark edildiği an mutlaka çözümcül yaklaşılmalı ve orta nokta bulunmalıdır. Durumu dengeleyebilmek, hem bireyin kendi iş yaşamı içerisinde daha sağlıklı çalışabilmesi için hem de evlilik içerisindeki süreç için önem arz ediyor.

ÇİFTLERİN ORTAK PAYLAŞIM SAATLERİ AZALDIKÇA EVLİLİKLER YIPRANIYOR

Çiftler hayatın temposu içinde yoğun ve uzun iş saatleri, eşlerin paylaşımının da olmaması anlamına geliyor ki bir araya geldiklerinde çok acil günlük ihtiyaçlar ya da sorunlar konuşulup çözülebiliyor. Ama derinlemesine bir paylaşım olmadığı zaman da orada sorunlar yavaş yavaş başlayabiliyor. Bireysel olarak ayrımlaşma yaşanabiliyor.

İşle zamanını geçiren bir erkek ve kadın eve az zaman ayırdığında, karşı taraf için bu kendi zamanını daha fazla değerlendirme ya da o boşlukları başka süreçlerle değerlendirmeye girebiliyor, çiftler aynı evin içerisinde yaşayan iki insan konumuna gelebiliyor. Bunları ev arkadaşlığı şeklinde evlilikler diye tanımlayabiliyoruz.

Uzun ve sağlıklı bir birliktelik için çiftlerin birbirine anlayışlı ve çözümcül yaklaşımda bulunması gerekiyor. Kariyer yapmanın, hayatın olağan akışı içinde gerekli ve normal olduğu sık sık hatırlanmalı ve eşler birbirlerine birçok konuda destek olacağı gibi bu konuda da yardımcı olmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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