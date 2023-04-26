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Yok böyle acı! Henüz 18 aylıktı, 'Çocuk Bayramı'nda bebek arabasında öldü... "Kucağımda can vermiş, haberim yok"

26.04.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarıyla sokakta yürürken bir anda çıkan çatışmanın arasında kalan 26 yaşındaki Fatma Fıratokulu, hayatının acısını yaşadı. 18 aylık bebeği gözünün önünde kanlar içinde kalan Fıratokulu "Kucağımda can vermiş, haberim yok. Artık ağlayamıyorum gözlerim kurudu" diye konuştu. Katillerin bir an önce bulunmasını isteyen acılı baba da "Her uyuduğumda çocuğumun o hali gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl dayanacağız" dedi.

Yok böyle acı! Henüz 18 aylıktı, 'Çocuk Bayramı'nda bebek arabasında öldü... "Kucağımda can vermiş, haberim yok"

Korkunç olay 23 Nisan günü akşam saatlerinde Adana'da meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte bayramlaşmaya gittiği kız kardeşinden evine dönmek için sokakta yürüyen Fatma Fıratokulu'nun (26) hayatı bir anda kabusa döndü. Fıratokulu; oğlu Yusuf Arda (1,5) ve kızı Adasu (9) ile husumetli iki grup arasında çıkan çatışmanın arasında kaldı. Silahlardan birinden çıkan mermi, bebek arabasındaki Yusuf Arda’ya isabet etti.

18 AYLIK YUSUF ARDA HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf Arda’nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı ise sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Yusuf Arda'nın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ACILI ANNE: "OĞLUM BAYGINDI, AĞZINDAN KAN GELİYORDU"

Oğlunun mezarını ziyaret ettikten sonra eve dönen acılı anne Fatma Fıratokulu, “Yeğenimin doğum günüydü, ablamı ziyarete gittik. Eşim, misafir geleceğini söyleyince eve dönmek için çıktım. Bir motosikletli caddeden geçerken, kaldırımdaki başka bir motosikletliye ateş etti. Çocuklara baktığımda oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu” şeklinde konuştu.

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"KUCAĞIMDA CAN VERMİŞ, HABERİM YOK"

Oğlunun mezarına giderken, vurulduğu yerde kanını gördüğünü anlatan Fıratokulu, “Arkasında kuzeni vardı, oğlum onu kurtardı. Çok güzel bir çocuktu. Kucağımda can vermiş, haberim yok. Beyaz kazağım, oğlumun kanına büründü. Sıksak, bir kova kan çıkardı. Kazağımı da çöpe attım. Kızımı da giydirmiştim, o teyzesinde kaldı. Kızım da bizle gelse belki o da vurulacaktı. İki ciğer acısı yaşayacaktım. Artık ağlayamıyorum, gözlerim kurudu. Yasım bitsin, kaldırımdaki o çocuğu bulup, kendi ellerimle polise teslim edeceğim” diye konuştu.

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"NASIL YAPACAĞIZ, NASIL DAYANACAĞIZ"

Baba Mehmet Fıratokulu (38) ise olaya karışan şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, “Acımız, ancak öyle dinecek. Her uyuduğumda çocuğumun o hali gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Daha 2 yaşında, masum bir çocuktu. Konuşmayı bile bilmiyordu. Ne suçu, ne günahı vardı? İnsanlar bu kadar mı acımasız? Onların da ciğeri yansın” dedi.

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(İHA)

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