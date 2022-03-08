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  4. Yok böyle tezgah! 'Avcı emlakçılar' yakalandı... 3 milyon lira dolandırmışlar

Yok böyle tezgah! 'Avcı emlakçılar' yakalandı... 3 milyon lira dolandırmışlar

08.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar bu kez, ev sahibi olmak isteyenleri hedef aldı. Ankara'da, sözde emlak ofisi açarak 29 kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle dolandıran 37 şüpheli yakalandı. 'Avcı emlakçılar' operasyonuyla yakalanan dolandırıcıların, 3 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Öte yandan devlet memurlarının da işin içinde olduğu ortaya çıktı.

Sözde emlak ofisleri üzerinden 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilen 37 şüpheli, polisin düzenlediği 'avcı emlakçılar' operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde sözde emlak ofisleri açarak vatandaşları 'ev sahibi yapma' vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 ay süren çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı 'avcı emlakçılar' operasyonu düzenlendi. 36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki malzemelere el koyuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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MEMURLAR DA TEZGAHIN İÇİNDE

Şüphelilerin devir işlemleri için gittiği tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlarla işlem yaptıkları belirlendi. Ev alacak kişileri memurlar aracılığıyla oyalayan şüphelilerin bu süre zarfında ev parasını aldıkları ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı. Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darbettikleri ve polise ihbarda bulunmamaları için tehdit ettikleri öğrenildi.

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3 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Şüphelilerin bu şekilde 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı. Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, evin farklı yerlerine gizlenmiş paralar da ele geçirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
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