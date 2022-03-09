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YÖK'ten Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili karar

09.03.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada yatay geçiş şartlarını karşılamayanların Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edeceğini belirtti.

YÖK'ten Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili aldığı yeni bir kararı açıkladı. Kararda yatay geçiş şartlarını karşılayamayanların Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceği belirtildi.

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ

Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir.

Ukrayna’dan ülkemize dönen öğrencilerin özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: İHA

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