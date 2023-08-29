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Yoksulluğun önüne hiçbiri geçemedi! Deprem, milli güvenlik, mülteciler, işsizlik... 'En büyük korkunuz nedir' sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti

29.08.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzensiz göçle birlikte patlak veren mülteci sorunundan işsizliğe ve depreme dek toplumda en çok hissedilen korku ve endişelere ilişkin ilginç sonuçlara sahip bir anket gerçekleşti. Yoksulluk yanıtının sıralamasının dikkat çektiği sonuçlarda vatandaşların önemli bir oranının da milli güvenlik problemleri ile ilgili endişelere sahip olduğu görüldü.

Yoksulluğun önüne hiçbiri geçemedi! Deprem, milli güvenlik, mülteciler, işsizlik... 'En büyük korkunuz nedir' sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti

Bir deprem ülkesi olarak Türkiye yılın başlarında yaşadığı felaketle korkularını bir kez daha tazelemiş oldu. Öte yandan birbirine paralel seyreden işsizlik, yoksulluk ve mülteci sorunları da vatandaşın en büyük korkuları haline geldi. ORC Araştırma'nın anketindeki oranlar dikkat çekti.

YOKSULLUĞUN ÖNÜNE HİÇBİRİ GEÇEMEDİ

Ankette katılımcılara "En büyük korkunuz/endişeniz nedir?" diye soruldu. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun en büyük kaygısı yoksulluktan yana.

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DEPREM KORKUSU BİTMİYOR

Toplumun hafızasına kazınan 6 Şubat depremlerinin ardından birçok vatandaşın korkusu şehir değiştirmeye kadar ilerledi. Ankete katılanlar yoksulluğun yanı sıra deprem tehlikesinden de büyük korku duyuyor.

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MİLLİ GÜVENLİK SORUNLARI DA ENDİŞE KAYNAĞI

Terörle mücadeleye hız kesmeden Türkiye'de milli güvenlik problemleri de vatandaşlar için büyük endişe kaynağı. Deprem ve yoksulluğun ardından milli güvenlik problemleri anket sonuçlarında üçüncü sırada yer aldı.

MÜLTECİLER TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Başta Suriyeliler olmak üzere Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden de gelen mülteciler tartışılmaya devam ediyor.Vatandaşların dördüncü en büyük endişesi mülteciler meselesi oldu.

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En büyük korku/endişelerde son sırada ise işsizlik yer aldı. Diğer meselelerden endişe duyan vatandaşların oranı da kayda geçti.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

  • Yoksulluk : %29,5
  • Deprem: %24,2
  • Milli güvenlik problemleri: %15,7
  • Mülteciler: %10,2
  • İşsizlik: %9,7
  • Diğer: %10,7

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