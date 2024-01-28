Yol ortasında önünü kesip küfürler yağdırdı! O anlar kamerada

Tepki çeken olay, dün sabah saatlerinde Küçükyalı Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.
Otomobil sürücüsü daha sonra içinde yolcu bulunan minibüsün önüne geçerek durdu. Minibüste yolcuların olmasına aldırmayan sürücü, aracından inerek yolun ortasında minibüs şoförüyle tartışmaya başladı.
Küfürler savuran otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracına binerek uzaklaştı. O anlar minibüs şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
(DHA)