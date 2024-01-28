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  4. Yol ortasında önünü kesip küfürler yağdırdı! O anlar kamerada

Yol ortasında önünü kesip küfürler yağdırdı! O anlar kamerada

28.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Maltepe'de bir otomobil sürücüsü, şoförüyle tartıştığı minibüsün önünü kesti. Küfürler savuran sürücü, içinde yolcular bulunan minibüsün geçişine bir süre izin vermedi. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yol ortasında önünü kesip küfürler yağdırdı! O anlar kamerada

Tepki çeken olay, dün sabah saatlerinde Küçükyalı Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

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Otomobil sürücüsü daha sonra içinde yolcu bulunan minibüsün önüne geçerek durdu. Minibüste yolcuların olmasına aldırmayan sürücü, aracından inerek yolun ortasında minibüs şoförüyle tartışmaya başladı.

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Küfürler savuran otomobil sürücüsü, bir süre sonra aracına binerek uzaklaştı. O anlar minibüs şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe kavga Minibüs
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