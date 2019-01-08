HABER

Yolda mahsur kalan sürücülere Türk Kızılayından kumanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:18 | Son Güncelleme

Kar nedeniyle yolların kapanması üzerine Samsun’un Havza ilçesinde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıtıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Samsun’un Havza ilçesinde bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılayı Havza Şube Başkanlığı tarafından kumanya verildi.

Samsun - Ankara kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle kapanan yollarda bekletilen araçlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yollarda bekleyen sürücülere Türk Kızılayı Havza Şube Başkanlığı ve Havza Belediyesince kumanya dağıtıldı.

Tır sürücülerinden Ramazan Turgut, kumanya dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Türk Kızılayı Havza Şube Başkanı Ömer Faruk Çörekçioğlu, "Yolda kalan sürücülerimize yiyecek ikramında bulunduk. Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık." diye konuştu.

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Rahatsızlanan kişi hastaneye paletli ambulansla taşındıRahatsızlanan kişi hastaneye paletli ambulansla taşındı
Kritik görüşme! 'Bir an önce...'Kritik görüşme! 'Bir an önce...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Havza Kızılay Kumanya

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.