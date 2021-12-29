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  4. Yolun ortasında bir anda belirdi! Ekipler alarma geçti

Yolun ortasında bir anda belirdi! Ekipler alarma geçti

29.12.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateş ekipleri alarma geçirdi. Ateşi fark eden vatandaşlar, doğal gaz kaçağı ihbarında bulundu. Yetkililer kaçak olmadığını belirlerken ateşin ise kendiliğinden söndüğü bildirildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, zabıta ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Doğal gaz yetkilileri bölgede dedektör ile yaptığı incelemede kaçağın olmadığını belirledi.

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KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Yanan ateşin ise kendiliğinden söndüğü bildirildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri ise olası bir faciaya karşı hazır bekledi.

KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir vatandaş ise yanan ateşi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüde yolun ortasında ufak çapta ateşin yandığı görüldü. Vatandaşlar ise doğal gaz kokusu aldıklarını belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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