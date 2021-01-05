Yolun sonu görünüyor: Sony bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durdurabilir!

Sony PlayStation 4 ile iyi bir başarı yakaladı. Daha sonra bunu PlayStation 4 Pro gibi 4K destekli bir model izledi. Fakat Sony için işler PlayStation 5'in tanıtılmasıyla fazlasıyla değişti. Üstelik ülkemizde de 8.299 TL'den satışa sunulan PlayStation 5'te stok sorunları yaşanmaya başladı. Şimdi ise PS5 ile alakası var mıdır bilinmez, PlayStation 4'ün yolun sonuna geldiğini gösteren önemli bir paylaşım ortaya çıktı.

PLAYSTATİON 4 MAĞAZASINDA UYARI YAZISI

Japonya'da yaşadığı söylenen bir Twitter kullanıcısı, iddialara göre ülkedeki mağazalardan birine gitti ve PlayStation 4 modellerinin olduğu stantta oldukça ilginç bir uyarı ile karşılaştı. Mağazadaki o uyarıya göre 5 farklı PlayStation 4 modeli, artık üretilmeyeceği için yeniden mağazanın stoklarına girmeyecek. Bu da Sony'nin bazı PS4 modellerinin üretimini sonlandırdığının en önemli kanıtı olarak gösterilmiş durumda. Mağazadaki modeller ise şöyle:

ÜRETİMİ DURDURULACAK PLAYSTATİON 4 MODELLERİ

PS4 500GB Beyaz

PS4 1TB Siyah

PS4 1TB Beyaz

PS4 2TB Siyah

PS4 Pro 1TB Beyaz

PlayStation 4 hakkında bu yönde bir paylaşım yapılsa da olayın resmi mercisi olan Sony'den henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Sony iddiaları doğrulasa bile bu firmanın, PlayStation 4 modellerine olan desteğini bitireceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden PlayStation 4 sahiplerinin şimdilik endişelenmesine gerek yok.

