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'Yolyemezler' suç örgütüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Hem yaraladı hem de video çekti

24.11.2023 20:38 | Son Güncelleme:
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin, silahlı yaraladıkları kişiyi ise cep telefonuyla görüntüledikleri ortaya çıktı.

'Yolyemezler' suç örgütüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Hem yaraladı hem de video çekti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'Yolyemezler' suç örgütüne yapılan operasyonun sonucunda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında silahlı suç örgütünün yönetici ve lideri olan şüpheli de Büyükçekmece ilçesinde bulunan villada gizli bölmede yakalanmıştı. Operasyon kapsamınla yapılan aramalarda ise örgüte ait çok sayıda silah ve silahlara ait fişek ele geçirildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Operasyon sonucunda 25 şüpheli yakalanmış 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınan şüphelilerden 22'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN KARIŞTIĞI OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada örgütün karıştığı eylemlerde tespit edildi. Yolyemezler suç örgütünün 22 Mayıs 2023 tarihinde Güngören'de çok sayıda şüphelinin karışığı silahlı saldırı sonucunda 14 araça zarar verilmesi, 23 Haziran 2023 tarihinde Güngören'de Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması, 25 Haziran 2023 tarihinde şüpheli C.A. ile olan husumetinden dolayı Güngören Sanayi Mahallesinde Zülküf S.'nin motosikletli iki şüpheli tarafından silahla ateş edilmek suretiyle öldürülmesi, 7 Temmuz 2023 tarihinde Güngören Merkez Mahallesinde bulunan kahvehaneye maskeli 4 şüphelinin girerek içeride bulunan iki şahsa doğru ateş etmeleri sonucu karşılıklı silahlı çatışma olayını, 2 Ekim tarihinde Silivri'de bulunan bir hotelin kurşunlanması silah ile tehdit edilerek yağmaya teşebbüs edilmesi eylemlerini ve bu olaylar dışında Güngören'de farklı tarihlerde silah ile kasten yaralama, işyerinin kurşunlanması ve silahlı tehdit suçlarını, Büyükçekmece'de ise silahlı çatışma ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

BİR KİŞİYİ YARALAYIP CEP TELEFONUNA ÇEKTİLER

Yolyemezler suç örgütü üyelerinin, bir kişiyi silahla bacağından yaraladığı anları ise cep telefonu ile görüntüledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca bir erkeğe kadın kıyafeti giydirerek fotoğrafını çektiklerine ortaya çıktı.


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