Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırıdan sonra telefon edip "Ağabey! O iş tamam" demiş

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a dün sabah saat 08.30 sıralarında aracından indikten sonra silahla 5 el ateş eden ve olay yerinden koşarak kaçan 28 yaşındaki Halit A., polisin titiz çalışması sonucu dün akşam saatlerinde silahıyla birlikte yakalandı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırganın bir apartmandan içeri girdiği ve bir dairenin kapısını çaldığı öğrenildi. Halit A., kendisine kapıyı açan kadına peşinde hasımlarının olduğunu ve yakınlarına acil telefon etmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik saldırı gerçekleştiğini sonradan öğrenen kadın, kapıyı açıp telefonunu kullanmasına izin verdiği şahsın aranan şüpheli olabileceğini düşünerek Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak bilgi verdi. Kadının, polise verdiği bilgide şüphelinin telefon görüşmesinde "Ağabey! O iş tamam" dediği öğrenildi.

Saldırıyı azmettirdiği şüphesiyle, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla T.K.’yı gözaltına alan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Halit A.'yı yakalamak için Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.