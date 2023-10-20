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YouTube'tan yapay zeka destekli araç! Ünlü müzisyenlerin sesleri kullanılabilecek

20.10.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Yakın kaynaklar, YouTube'un yapay zeka destekli bir araç geliştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre bu araç, içerik oluşturucuların ünlü müzisyenlerin seslerini kullanarak ses kaydetmelerine olanak tanıyacak.

YouTube'tan yapay zeka destekli araç! Ünlü müzisyenlerin sesleri kullanılabilecek

YouTube çevrimiçi video paylaşım platformu denildiğinde akla gelen ilk platformlardan birisi. Son günlerde yeni özellikler tanıtan platformların tümünün, yapay zeka odağında gelişmeler yaptığı da görülüyor. Kısaca yapay zeka platformlar için eskiden çok daha önemli hale geliyor. Görünüşe göre YouTube da bu konuda önemli bir çalışma içerisinde.

İDDİA: "YOUTUBE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Bloomberg'in yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, YouTube içerik oluşturucuların ünlü müzisyenlerin seslerini kullanarak ses kaydetmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç geliştiriyor.

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Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, video sitesinin bu aracı eğitmek için kullanabileceği şarkıların haklarını almak için müzik şirketlerine başvurduğunu iddia ettiler.

Haberde iki tarafın arasındaki görüşmelerin devam etse de büyük plak şirketlerinin henüz herhangi bir anlaşmaya imza atmadığı söylendi.

YouTube'un geçtiğimiz ay yapay zekadan yararlanan yeni bir araç paketini kullanıma sunduğunun belirtildiği haberde, şirketin o dönemde müzik aracını da kullanıma sunmayı umduğu, ancak o dönem hakları henüz alamamış olduğuna dair ifadeler yer aldı.

Günün önemli manşetleri


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Anahtar Kelimeler:
youtube yapay zeka

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