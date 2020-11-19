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  4. Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

19.11.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

Antalya Kemer'de zıpkınla avladığı aslan balığının dikeninin parmağına batmasıyla zehirlenen Youtuber Çağdaş Özsarı, hastanede tedaviye alındı.

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı.

ASLAN BALIĞININ DİKENİ PARMAĞINA BATTI

Önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılan ve dalış yapan Özsarı, zıpkınla bir aslan balığı avladı. Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak, parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

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Aslan balığını avladığı anı ve acı çektiği anları da görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı. Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.

Kaynak: DHA

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