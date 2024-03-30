YRP'li Türk, Belediye Başkanı Bahadır'la telefonda birbirine girdi! "Kanun benim, gelirim seni fena yaparım"

31 Mart geldi çattı ancak siyasi arenadaki gerilim tavan yaptı. Son yaşanan kriz ise Bahçelievler'de patlak verdi. Yeniden Refah Belediye Başkan Adatu Metin Türk ile AK Partili Belediye Başkanı Hakan Bahadır telefonda adeta birbirine girdi.

"O BİNAYA GİREMEZSİN"

YRP'li Türk'ün paylaştığı görüntülerde Bahçelievler Belediyesi'nin önünde Hakan Bahadır'la konuşması yer alıyor. Bahadır, Türk'e 'o binaya giremezsin'derken Türk de, 'Girmiyorum! Bana adamlık öğreteceksin ya gel öğret burada' ifadelerini kullanıyor.

"DEDİKODUCU KARILAR GİBİSİN"

Türk'e sinirlenen Bahadır, "Ben sana adamlığı göstereceğim. Sen deli hastanesine git. Senin kafanı kırarım. Adam ol. Senin her astığın bayrağı kaldıracağım. Kaldırmazsam adam değilim. Sen adam mısın lan! Gelirim seni fena yaparım. Kanun benim kardeşim. Terbiyesizlik etme. Bana bu yasayı vermişler sen karışamazsın. CHP'den para aldığını bilmiyorum ben senin. Şerefsiz herif. Senin para aldığını herkes biliyor. Ben seni adalete veririm. Ben belediye başkanıyım unutma. Benim yaptığım her şey kanunidir. Bir dahaki sefere şikayet beni. Mahkemeye ver beni. Seni kıldığın namaz da haram. İftira atmak suçtur. Git akşam akşam belanı benden bulma. Adam ol, delikanlı ol. Alacağın 3 5 bin oyla gideceksin adam olmayı öğreneceksin. Dedikoducu karılar gibisiniz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır

"ADAM DEĞİLSİN"

Karşılıklı atışma içinde geçen konuşmada bayraklarının indirildiğini söyleyen Türk, Bahadır'a şu karşılığı verdi;

Gel adamlığı öğret bana, gel. Kapıda bekliyorum. Adam değilsin. Kanun sen değilsin, kanun polis burada. Siz 'Ali kıran baş kesen' kanunusunuz. Size kim yasa vermiş. Ben CHP'den para almadım. İspat et yarın adaylıktan çekilirim. Bu kadar adamım ben işte. CHP'nin bu kadar bayrağını sökemeyen sen AK Partili, benim bayraklarımı söken sen AK Partili, evet provokatör benim. Seni mahkemeye versek ne olur, hemen katakulliyle o işi de hallettiniz. Ben çenemi boş laflarla yormayacağım. Gel buradayım ben.







