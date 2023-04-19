YSK'dan 16 il için flaş karar! Oy pusulası farklı olacak, 'Millet İttifakı' ismi yer almayacak: 9 ilde sadece CHP 7 ilde sadece İYİ Parti...

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayımı sürdürürken; seçimlere 25 gün kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili önemli bir karar aldı. Daha önce 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyuran CHP ve İYİ Parti'yi yakından ilgilendiren karar sonrası 16 ilde oy pusulalarında değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

16 İLDE 'FERMUAR MODELİ' KARARI ALINMIŞTI

Millet İttifakı'nın paydaşlarından olan CHP Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde kendi logosu ile seçime gitme kararı alırken; İYİ Parti ise Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde kendi parti logosu ile seçime katılma konusunda mutabık kalınmıştı.

'MİLLET İTTİFAKI' İBARESİ KULLANILAMAYACAK

Seçimlere 25 gün kala YSK'dan dikkat çeken bir karar geldi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; söz konusu 16 ilde “Millet İttifakı” adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresi yer almayacak.

9 İLDE SADECE CHP, 7 İLDE SADECE İYİ PARTİ LOGOSU OLACAK

Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.