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Yüksek Seçim Kurulu'ndan yeni genelge: Siyasi partiler de aynı anda izleyecek! 'Ön seçim' şartı için süre verildi

22.12.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk günü itibarıyla Mart 2024 yerel seçimi için takvim resmen işlemeye başlıyor. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bir genelge geldi. Yeni genelgeye göre siyasi partiler verilerini YSK ile eş zamanlı olarak izleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yeni genelge: Siyasi partiler de aynı anda izleyecek! 'Ön seçim' şartı için süre verildi

Sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin genelge hazırlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

NTV'de yer alan habere göre; seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

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ÖN SEÇİMİN BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK
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