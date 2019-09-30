Yunan gazetecilerin 3 gündür kenti gezdiğini belirten Tattersall, şöyle devam etti:

"Gaziantep'in sadece yemekleriyle değil insanlarıyla da çok özel bir şehir olduğunu söylediler. Bugün de baklavayı yakından görmek istediler. Baklavanın gerçekten Türkiye'ye ait olduğunu ve Gaziantep'te özel olarak yapıldığını bildikleri için buraya gelmek istediler. Çok ünlü yemek ve seyahat yazarları. Ne kadar fıstık konulduğunu, ne yağı kullanıldığını, özelliğini her şeyini bilmek istediler. Bana, 'Gerçekten böyle bir baklavayı daha önce tatmadık, yemedik. Gidince dergilerimizde yer vereceğiz. Okurlarımıza buraya gelmelerini ve baklavayı burada yemelerini tavsiye edeceğiz' dediler."

- "Gerçekten muhteşem"

Yunanistan'da yayın yapan Blue Magazin'in yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos da baklava yapımını görmenin kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te baklava yapımı, bir sanat gibi. Baklava yapımını izlemek adeta bir görsel şov, tiyatro oyunu izlemek gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Biz de Yunanistan’da baklava yapıyoruz. Ancak baklavanın tadına bakılması ve gelip nasıl yapıldığının izlenmesinin, Gaziantep’e gelinmesi için ayrı bir sebep olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem."