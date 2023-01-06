Yunan medyasından skandal haber! Türk balıkçılarına taciz girişimini çarpıttılar

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç açıklarında Türk karasularında avlanan Türk balıkçılarını taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin haberini paylaşan Yunan medyası, Türk balıkçıların Yunan karasularında olduğunu ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Yunanistan Sahil Güvenliğini taciz ettiğini ileri sürdü.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İMDADA YETİŞTİ

Perşembe sabah saatlerinde, Aydın'ın Didim ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Tekağaç açıklarında avlanan Türk balıkçı teknelerini taciz eden ve havaya uyarı ateşi açan Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinden kaçarcasına uzaklaşmıştı.

Yunanistan'ın Muğla ve Aydın ili açıklarındaki Rodos ve Samos adalarındaki yazılı ve görsel medyası olayı çarpıtarak okuyucularına duyurdu.

YUNAN MEDYASINDAN PROVOKASYON

Yunan medyası, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında olduğunu ve Türk balıkçıları uyaran Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uyarı ateşi açıldığını ileri sürdü.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı'nda, Yunanistan'a net mesaj vermiş ve "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız." ifadelerini kullanmıştı.

BASINDA GENİŞ YER BULMUŞTU

Yunan basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine manşetlerinde geniş bir şekilde yer vermişti.

Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan haberde, "Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardı." ifadeleri yer almıştı. Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin Tayfun Füzesi'ni en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazmıştı.

Politico Gazetesi'nde ise, Tayfun Füzesi'nin menzilinde yer alan bölgeleri, haritalar ile destekleyen bir haber yayınlanmıştı. (İHA)

