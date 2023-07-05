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  4. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya lideri Vladimir Putin bu kez gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya lideri Vladimir Putin bu kez gülücükler saçtı, espriler yaptı

05.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan Wagner isyanıyla dünya gündeminin bir numaralı ismi haline gelmişti. Putin isyanın bastırılmasının ardından 8 yaşındaki Dağıstanlı bir kız çocuğunu Kremlin’de ağırlayarak keyifli anlarını paylaştı. Rusya liderinin gülücükler saçarak espriler yaptığı anlar gündem oldu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya lideri Vladimir Putin bu kez gülücükler saçtı, espriler yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan gezisi sırasında kendisini göremediği için gözyaşlarına boğulan 8 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafına çok üzüldüğünü dile getirerek onu Moskova’ya davet etti. 8 yaşındaki Raisat Akipova’yı Kremlin’de ağırlayan Putin, kameralar önünde küçük kızla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

EKONOMİ BAKANINI ARADI

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Putin kameralar karşısında gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’u arayarak Dağıstan'ın imarı için 5 milyar ruble kaynak ekleyeceklerini açıkladı.

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8 yaşındaki Raisat Akipova ve ailesinin Putin ile görüştüğü anlar Kremlin tarafından yayınlandı. Batı basını görüntüleri Putin’in isyanından sonra itibar düzeltme çabası olarak yorumladı.

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