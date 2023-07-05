Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya lideri Vladimir Putin bu kez gülücükler saçtı, espriler yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan gezisi sırasında kendisini göremediği için gözyaşlarına boğulan 8 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafına çok üzüldüğünü dile getirerek onu Moskova’ya davet etti. 8 yaşındaki Raisat Akipova’yı Kremlin’de ağırlayan Putin, kameralar önünde küçük kızla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

EKONOMİ BAKANINI ARADI

Putin kameralar karşısında gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’u arayarak Dağıstan'ın imarı için 5 milyar ruble kaynak ekleyeceklerini açıkladı.

8 yaşındaki Raisat Akipova ve ailesinin Putin ile görüştüğü anlar Kremlin tarafından yayınlandı. Batı basını görüntüleri Putin’in isyanından sonra itibar düzeltme çabası olarak yorumladı.



