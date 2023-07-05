Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rusya lideri Vladimir Putin bu kez gülücükler saçtı, espriler yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan gezisi sırasında kendisini göremediği için gözyaşlarına boğulan 8 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafına çok üzüldüğünü dile getirerek onu Moskova’ya davet etti. 8 yaşındaki Raisat Akipova’yı Kremlin’de ağırlayan Putin, kameralar önünde küçük kızla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Putin kameralar karşısında gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’u arayarak Dağıstan'ın imarı için 5 milyar ruble kaynak ekleyeceklerini açıkladı.
8 yaşındaki Raisat Akipova ve ailesinin Putin ile görüştüğü anlar Kremlin tarafından yayınlandı. Batı basını görüntüleri Putin’in isyanından sonra itibar düzeltme çabası olarak yorumladı.