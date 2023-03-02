Yunanistan'da tren kazası sonrası istifa eden Kostas Karamanlis kimdir, kaç yaşında? Yunanistan'da tren kazasında 38 kişi öldü!

Yunanistan'da tren kazası sonrası istifa eden Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, 2 Mart 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İstifa eden Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis merak konusu oldu. İşte Kostas Karamanlis'ın hayatı ve biyografisi...

KOSTAS KARAMANLİS KİMDİR?

Kostas Karamanlis'in tam adı Konstantin Aleksandru Karamanlis'tir.

Kostas Karamanlis 14 Eylül 1956 yılında Atina'da dünyaya geldi.

Yeni Demokrasi isimli merkez sağ yunan partisi lideriydi. 10 Mart 2004 - 7 Ekim 2009 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olan Konstantin Aleksandru Karamanlis 2009 erken seçimlerinde alınan yenilginin sonrasında başbakanlıktan ve partisinin başkanlığından çekilmiştir.

YUNANİSTAN'DA TREN KAZASI SONRASI İSTİFA

Yunanistan'da gerçekleşen tren kazasında 38 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından Yunanistan'da üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Yunanistan'daki tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

