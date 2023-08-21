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Yunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştı

21.08.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan yangın 3'üncü gününde de devam ediyor. Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nın yeniden açılırken şu ana kadar yangında 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan kül oldu. Alevlerin Türk köylerine ulaştığı aktarıldı.

Yunanistan'daki yangın söndürülemiyor! Alevler Türk köylerine ulaştı

Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya'daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.

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55 BİN DÖNÜMÜN ÜSTÜNDE ALAN KÜL OLDU

Yangın bölgelerinde çok sayıda yerleşim birimi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ulusal Orman Yangınları Gözlem Biriminin verilerine göre, Dedeağaç'taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı. Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç'ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor.

Dedeağaç'taki orman yangının külleri Dedeağaç şehir merkezine kadar ulaştı. Yangın, Avrupa Birliği sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'nın bulunduğu Dadia'ya doğru yaklaştı.

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RÜZGAR ALEVLERE MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangın çıkan bölgelerindeki yerleşim birimleri tedbiren tahliye edildi. Yangınla mücadelede Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve gönüllüler ile işbirliği içinde çalışıyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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ALEVLER TÜRK KÖYLERİNE ULAŞTI

Öte yandan yangın, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı.

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Susurköy de bazı evler yangından zarar gördü. Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Kaynak: AA-İHA

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yangın Yunanistan Dedeağaç

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