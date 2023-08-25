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  4. Yunanistan'daki yangınların bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 21'e ulaştı

Yunanistan'daki yangınların bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 21'e ulaştı

25.08.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde bulunan Dadia ormanlık alanında çıkan ve 7 gündür süren yangınlarda ölü sayısı 21'e yükseldi.

Yunanistan'daki yangınların bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 21'e ulaştı

7 gündür süren Yunanistan yangınlarında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bu sabah Kavacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış bir ceset bulundu. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olduğu düşünülüyor.

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Otopsi için Adli Tıp'a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

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ETKİSİNİ YİTİRMİŞTİ

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

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Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

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Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

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yangın Yunanistan

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