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Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Aralarında çocuklar da var

18.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilirken Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 50 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele! Aralarında çocuklar da var

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.

Paylaşılan görüntüde ise aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

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