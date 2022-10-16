HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'dan Türkiye'ye Bartın'daki maden kazası için taziye mesajı

Yunanistan'dan Türkiye'ye Bartın'daki maden kazası için taziye mesajı

16.10.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziyelerini iletti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye Bartın'daki maden kazası için taziye mesajı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda mevkidaşı Bakan Akar’a başsağlığı ve destek mesajı gönderdi. Bunlar arasında Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos da yer aldı.

Panagiotopoulos'un mesajında başsağlığı dileklerini dile getirdiği, Akar'ın da Yunan mevkidaşına teşekkür ettiği öğrenildi.

1665682261

DİYALOG MESAJI VERMİŞLERDİ

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelmiş, Ege'de tansiyonun arttığı dönemde "diyalog" mesajı vermişti.

AA

Askere gidecekken kurada adı çıktı... 23 yaşında patlamada şehit olduAskere gidecekken kurada adı çıktı... 23 yaşında patlamada şehit oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...
SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli olduSON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

SON DAKİKA | İstanbul'da lüks rezidansta büyük yangın! Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu... Yangının sebebi belli oldu

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt!

Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay! 'Arkadaşlarımı bırakamam' deyip...

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Meğer neler olmuş neler! Kayseri'de devre arası: Yine Kerem, yine kavga!

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

Daha 4 yaşındaydı! Uyuşturucunun dumanı sonları oldu

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.