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  4. Yunanistan'dan yola çıkmıştı! 190 metre boyundaki gemi Tekirdağ açıklarında karaya oturdu

Yunanistan'dan yola çıkmıştı! 190 metre boyundaki gemi Tekirdağ açıklarında karaya oturdu

11.11.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'dan yola çıkan 190 metrelik Liberya bandıralı yük gemisi, Tekirdağ açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Pangeo' isimli gemi için kurtarma römorku ile can kurtarma botunun bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Yunanistan'dan yola çıkmıştı! 190 metre boyundaki gemi Tekirdağ açıklarında karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan gemi

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