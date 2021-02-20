Yunanistan duyurdu! 'Aşı sertifikası' verilmeye başlandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı kullanımına başlanmasıyla uluslararası seyahatlerde “aşı pasaportu” istenmesi gündemdeki yerini koruyor. İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, bugünden itibaren “aşı belgesi” verilmeye başlandığını duyurdu. Yunanistan Dijital Yönetim Bakanı Kiriakos Pierrakis bugün yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren ikinci doz aşı yaptıran vatandaşlar, koronavirüse karşı dijital aşı sertifikası alabilecek” dedi. Pierrakis, söz konusu aşı sertifikasının gov.gr platformu aracılığıyla verildiğini ifade etti. Aşı sertifikası, aşının türüne bağlı olarak son aşılama dozundan sonra verildiğini ifade eden Pierrakis, “Veriler, İDİKA’nın aşı sicilinden elde ediliyor. Belge dijital platformumuz olan EDYTE tarafından düzenleniyor” diye konuştu.

'YOĞUN TALEP VAR'

Aşı sertifikasını temin eden kişilerin Mart ayının ortasından itibaren anlaşma yapılan İsrail’e kolaylıkla seyahat edebileceğini kaydeden Pierrakis, “Aşı sertifikasına yoğun ilgi var. Şuan bine yakın talep mevcut” dedi.