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Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan çarpıcı sözler! "Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız"

07.09.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın, Türk jetlerine S-300 kilidi atıp taciz etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ülkede geniş yankı buldu. Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis, bir programda "Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız" dedi. Apostolakis, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmanın son derece riskli olduğunu ifade ederek, "Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan çarpıcı sözler! "Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız"

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını "ciddiye almaları gerektiğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." dedi.

Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"CİDDİYE ALMAMIZ GEREK"

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

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Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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"TÜRKİYE, METOTLU VE STRATEJİK HAREKET EDER"

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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