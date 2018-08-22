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Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yunanistan'da Danıştay'ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına tepki gösterdi. Dışişileri Bakanlığı ise kararın Cenevre Sözleşmesinin ihlali niteliğinde olduğunu vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer de Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

İbrahim Kalın Yunanistan'ın kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir.

DIŞİŞLERİ: CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ

Dışişleri Bakanlığı da karar sonrasında açıklama yaptı. Dışişleri açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TAM BİR BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer de Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

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