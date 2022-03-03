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Yürek burkan anlar! Gözyaşlarını tutamadı

03.03.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan bir yangında acıklı anlar yaşandı. Geçim kaynağı alevlere teslim olan kişi yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Bir binanın alt katındaki depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Yürek burkan anlar! Gözyaşlarını tutamadı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deponun üst katındaki evde yaşayan bir aile, vatandaşlar tarafından uyandırılarak dışarı çıkartıldı.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, depodan yükselen alevlere müdahale etti.

Bu sırada kağıt ve atık malzeme taşıdığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti alevler arasında kalan Suriye uyruklu bir kişi, ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Ekiplerin, üst kata sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu depodaki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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