HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek yakan haber! Kaybolan oğlunun gölete girdiğini sanmış

Yürek yakan haber! Kaybolan oğlunun gölete girdiğini sanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba boğuldu.Yasin Güzelel'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

Yürek yakan haber! Kaybolan oğlunun gölete girdiğini sanmış

Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan Yasin Güzelel (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı.

SUDA BOĞULDU

Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sualtı polisi, Güzelel'in suda boğulduğunu belirledi.

Ekiplerce sudan çıkartılan Güzelel'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OĞLU OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Yasin Güzelel'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Sadece 20 dakika sürdü! Sokaklar göle döndüSadece 20 dakika sürdü! Sokaklar göle döndü
İş kanununda izin süreleriİş kanununda izin süreleri

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Diğer Haberler
Bolu’da 20 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti

Sadece 20 dakika sürdü! Sokaklar göle döndü

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan kötü haberi duyurdu: Endişe verici...

Belediye Başkanı 'Endişe verici' diyerek açıkladı!

Kredi kart taksit süresi arttı mı? Resmi Gazete’de yayınlandı!

Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?

Gaziantep'te ikinci dalga paniği! Koronavirüse yakalandı, şubeler kapatıldı

Bir ilde daha ikinci dalga paniği! 2 şube kapatıldı

Yengesine baltayla dehşeti yaşatmıştı! Olayla ilgili yeni gelişme

Yengesine baltayla dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.