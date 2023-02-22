Yürekler ağza geldi! Kâbus gibi anlar... Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yeryüzü sallandı, Türkiye'nin yüreği titredi... Depremlerde on binlerce can kaybı yaşandı, binlerce bina yerle bir olup enkaz yığınına dönüştü. 6 Şubat'ta haftanın ilk saatlerinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntı büyük yıkıma yol açtı. O anlarda 11 ilde çok sayıda kamera kayıttaydı.

42 BİN 310 CAN KAYBI

AFAD'ın son açıklamasına göre depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi. Deprem bölgesinden 448 bin 18 kişi ise tahliye edildi.

KRİTİK KARARLAR ALINDI

Bu süreçte OHAL, doğal hayata etkili afet bölgesi, okulların tatil edilmesi, kredi borçlarının ertelenmesi gibi birçok kritik karar da alındı.

2 HAFTA SONRA BİR PANİK DAHA!

6 Şubat'taki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken en çok yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay bu kez 20 Şubat'ta 6.4 ile sallandı. Dakikalar sonra ise 5.8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bu depremlerde ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sarsıntı anlarında kaydedilen o korku dolu anlar sosyal medyada da gündem oldu.

KAHRAMANMARAŞ BEŞİK GİBİ SALLANDI

6 Şubat'taki depremlerin merkez üsleri Elbistan ve Pazarcık yıkımın da merkezleri haline geldi.

Kentte sabaha karşı karanlıkta gerçekleşen sarsıntılarda çocuk parkının, trafik ışıklarının sallandığı, arabaların yerinden oynadığı ve diğer birçok korku dolu görüntü kaydedildi.

HATAY'DA DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR

Hatay da Kahramanmaraş'a benzer sahnelere ev sahipliği yaptı. 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında kentin birçok farklı noktasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

