Yurt dışına çıkanlar dikkat: Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! "Özellikle dikkat çekmeyecek eşyaları hedef alıyorlar"

Uluslararası suç şebekesinin akılalmaz tuzağına düşen çiftin isimleri yazılı valizden uyuşturucu çıktı. İş insanının avukatı Ali Kemal Atçeken, "Müvekkilin başına gelen olay gerçekten hem dramatik hem trajedik" dedi.

YANLARINDA 11 VALİZ VE BEBEK ARABASIYLA İSTANBUL'A GELDİLER

Türkiye, Brezilya ve Libya vatandaşı olan iş insanı, ailesiyle İstanbul'a gelmişti. Yanlarında 11 valiz ve bebek arabası vardı.

UYUŞTURUCU DOLU VALİZDEN DE ONLARIN İSMİ ÇIKTI

Onlar Türkiye'ye geldikten 4 gün sonra yine Brezilya'dan Türkiye'ye içinde uyuşturucu madde bulunan bir valiz geldi. O valizin üzerindeyse iş insanının eşinin adının bulunduğu barkot vardı. Hemen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

6 ay sonra iş adamı ve eşi tutuklandı. Valizde de parmak izi taraması yapıldı.

Ceza hukukçusu avukat Ali Kemal Atçeken, "Üzerlerinde parmak izi çıkmadı. Valizin gelmiş olduğu tarihte müvekkil ve eşinin herhangi bir yolculuk yok" dedi.

MASUM OLDUKLARI AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İş insanı ve ailesinin suçlu olmadığı ise 4,5 ay sonra ortaya çıktı. Uluslararası suç örgütlerinin çiftin bebek arabasına takılı olan barkodu çaldığı ve uyuşturucu maddeyle doldurdukları, valize yapıştırdığı tespit edildi.

ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKMEYECEK EŞYALARI HEDEF ALIYORLAR

Suçsuz olduğu anlaşılan iş insanı yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"6 ay önce yapmış olduğum Brezilya seyahatinde bir adet valizin içerisinde yasaklı madde bulunduğunu, bununla ilgili itham edildiğimi öğrendim ve şoke oldum. Suç şebekesi özellikle bebek arabası gibi dikkat çekmeyecek eşyaların üzerindeki barkodları çalıp başka valizlere yapıştırarak ülkelere yasaklı madde gönderiyorlarmış. Bu daha önce de defalarca Afrika'da ve Almanya'da da yaşanmış."

Avukat Atçeken de "Müvekkilin başına gelen olay gerçekten hem dramatik hem trajedik" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





