HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yurt dışına çıkanlar dikkat: Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! "Özellikle dikkat çekmeyecek eşyaları hedef alıyorlar"

Yurt dışına çıkanlar dikkat: Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! "Özellikle dikkat çekmeyecek eşyaları hedef alıyorlar"

30.06.2024 08:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışından Türkiye'ye gelen iş insanıyla eşi, şeytanın aklına gelmeyecek tuzağa düşüp aylarca suçsuz yere tutuklu kaldı. Uluslararası suç örgütü, çiftin isimlerinin yazdığı barkodu valizlerden çaldı. O barkod uyuşturucu dolu bir valizden çıkınca iş insanı hayatının şokunu yaşadı.

Yurt dışına çıkanlar dikkat: Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! "Özellikle dikkat çekmeyecek eşyaları hedef alıyorlar"

Uluslararası suç şebekesinin akılalmaz tuzağına düşen çiftin isimleri yazılı valizden uyuşturucu çıktı. İş insanının avukatı Ali Kemal Atçeken, "Müvekkilin başına gelen olay gerçekten hem dramatik hem trajedik" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-06-30 083533

YANLARINDA 11 VALİZ VE BEBEK ARABASIYLA İSTANBUL'A GELDİLER

Türkiye, Brezilya ve Libya vatandaşı olan iş insanı, ailesiyle İstanbul'a gelmişti. Yanlarında 11 valiz ve bebek arabası vardı.

Ekran görüntüsü 2024-06-30 082737

UYUŞTURUCU DOLU VALİZDEN DE ONLARIN İSMİ ÇIKTI

Onlar Türkiye'ye geldikten 4 gün sonra yine Brezilya'dan Türkiye'ye içinde uyuşturucu madde bulunan bir valiz geldi. O valizin üzerindeyse iş insanının eşinin adının bulunduğu barkot vardı. Hemen soruşturma başlatıldı.

Ekran görüntüsü 2024-06-30 082949

TUTUKLANDILAR

6 ay sonra iş adamı ve eşi tutuklandı. Valizde de parmak izi taraması yapıldı.

Ceza hukukçusu avukat Ali Kemal Atçeken, "Üzerlerinde parmak izi çıkmadı. Valizin gelmiş olduğu tarihte müvekkil ve eşinin herhangi bir yolculuk yok" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-06-30 083115

MASUM OLDUKLARI AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İş insanı ve ailesinin suçlu olmadığı ise 4,5 ay sonra ortaya çıktı. Uluslararası suç örgütlerinin çiftin bebek arabasına takılı olan barkodu çaldığı ve uyuşturucu maddeyle doldurdukları, valize yapıştırdığı tespit edildi.

Ekran görüntüsü 2024-06-30 083453

ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKMEYECEK EŞYALARI HEDEF ALIYORLAR

Suçsuz olduğu anlaşılan iş insanı yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"6 ay önce yapmış olduğum Brezilya seyahatinde bir adet valizin içerisinde yasaklı madde bulunduğunu, bununla ilgili itham edildiğimi öğrendim ve şoke oldum. Suç şebekesi özellikle bebek arabası gibi dikkat çekmeyecek eşyaların üzerindeki barkodları çalıp başka valizlere yapıştırarak ülkelere yasaklı madde gönderiyorlarmış. Bu daha önce de defalarca Afrika'da ve Almanya'da da yaşanmış."

Ekran görüntüsü 2024-06-30 083503

Avukat Atçeken de "Müvekkilin başına gelen olay gerçekten hem dramatik hem trajedik" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüz binlerce sürücüye işlem! KurtulamadılarYüz binlerce sürücüye işlem! Kurtulamadılar
CHP'li belediye başkanı gözaltındaCHP'li belediye başkanı gözaltında
İstanbul'da 'LGBTİ yürüyüşü' önlemi! İstanbul'da 'LGBTİ yürüyüşü' önlemi!
Anahtar Kelimeler:
Brezilya uyuşturucu valiz yurt dışı
En Çok Okunan Haberler
Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!

Almanya - Danimarka maçı yağmur nedeniyle durdu!

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı

Kuşadası'nda yangın büyüyor: Korkutan görüntüler

Kuşadası'nda yangın büyüyor: Korkutan görüntüler

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

En mutlu gününde acı son! Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

En mutlu gününde acı son! Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi! 87 lüks araba, 20 ev, 5 arsa...

Hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi! 87 lüks araba, 20 ev, 5 arsa...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.