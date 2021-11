Yüz tiplerine göre kaş modelleri ve bakım/makyaj önerileri

Gözlerinizin yüzünüzdeki konumu, iki gözünüz arasındaki mesafe, kaşınız ve gözünüz arasındaki mesafe, göz kapağınızın yapısal şekli gibi birçok unsur kaş modelinizin şekillenmesinde rol oynar. Ancak kaş modelini belirlemede en önemli etken yüzünüzün şekli. Kaşlar da aynı saç modeliniz gibi yüz hatlarınıza en uygun modelde tercih edilmeli. Çünkü doğru bir kaş şekli ile yüzünüz daha canlı, genç, sağlıklı ve enerjik bir görünüme kavuşur. En kusursuz yüz güzelliği için doğru kaş tercihi kaçınılmaz bir gerçek. O halde kendi yüzünüze göre en ideal kaş şeklini bulabilmeniz için cilt tipinize uygun modeli analiz ederek işe başlayabilirsiniz. Yüz hatlarınıza en uyumlu kaş modelini ve bakım/makyaj önerilerini inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

1. Yuvarlak yüze uygun kaş modelleri

Yuvarlak yüz hatlarına sahip kişiler genellikle olduklarından daha kilolu gösterirler. Yuvarlak hatlardaki geniş görünümü dengede tutmak için köşeli, yüksek kavisli bir kaş modeli tercih edebilirsiniz. Bu yöntemle yüzünüzü daha uzun ve zayıf gösterebilirsiniz. Yuvarlak bir yüz yapısına ve seyrek kaşlara sahipseniz sizlerle önemli bir tüyo paylaşmak isteriz. Kaş renginden bir ya da iki ton koyu bir kaş kalemi edinerek kontür yapabilir ve daha dolgun bir görünüm oluşturabilirsiniz. Maybelline New York Master Shape Kaş Kalemi, bu işi hakkıyla yerine getirir. Maybelline New York Master Shape Kaş Kalemi ile çizilen kaşları doğal kaştan ayırt etmek imkansız! Aynı zamanda edineceğiniz bir Arifoğlu Kaş Bakım Yağı ile kaşlarınızı zamanla daha dolgun bir hale getirebilirsiniz. Sonuca siz bile inanamayacaksınız!

2. Kalp yüze uygun kaş modelleri

Kalp şeklindeki yüz hatlarına sahip olan kişilerin yüzünün üst bölümü geniş, alt ve özellikle çene kısmı ise bir hayli dar olur. Bu sebeple kalp şeklindeki yüz modelinde amaç yüzün geniş kısmını daha dar göstermek, alt kısmını ise genişletmek olur. Böylece yüz oranı daha dengeli görünür. Eğer kalp şeklindeki bir yüze sahipseniz kalın kaşlardan uzak durmaya özen gösterin. Kalın kaşlar, yüzünüzün üst bölgesini olduğundan daha geniş gösterir. Bu nedenle kısa ve nispeten daha az kalınlıktaki kaşlar sizin yüz tipiniz için ideal olabilir. Kaşlarınızın ideal boyu için gözlerinizin bittiği noktayı geçmemesine özen gösterin. Kalp yüze sahip kadınlar için bir başka tüyo daha: Bu yüz tipine sahipseniz kaşlarınızı mutlaka bir kaş farı veya kaş pomadı ile doldurmaya özen gösterin. Wet n Wild Brow Pomade Ultimate Kaş Pomadı Brunette ile doldurulan kaşlar, sizi istediğiniz görünüme kavuşturur. Wet n Wild markalı bu harika ürün ile kaşlarınızın şeklini ortaya çıkarabilirsiniz. Mixup Kaş Tarağı ile pomadı daha homojen ve etkileyici bir şekilde uygulayabilirsiniz. Kaş fırçası kullanarak makyajınızı taçlandırın!

3. Oval yüz şekline uygun kaş modelleri

Oval yüz hatlarına sahip kişiler, kaş modelleri konusunda oldukça şanslı diyebiliriz. Çoğu kaş modelinin yakıştığı bu yüz tipinde en ideal model için kaşları uzun tutmanızda fayda var. Bu sayede yüz hatlarınız en mükemmel dengesine sahip olur. Gözler daha iri görünür. Düz ve doğal dağınıklıktaki kaşları da tercih edebilirsiniz. Uzun kaşlar sayesinde gözleriniz de yanlara doğru uzanan bir forma sahip olur. Böylece oval hattın yansıttığı aşağı doğru uzanan görünüm, kaşlar sayesinde yukarı çekilir. Yumuşak kavisli kaşlar, oval yüz şekline oldukça yakışan modeller arasında. Doğal ve gür kaşların gün içerisinde aşağı düşmemesi de oldukça önemli. Bunun için işte sizlere Jowe Kaş Şekillendirici! Bu şekillendirici ile kaşlarınız gün boyu mükemmel bir şekilde görünür. İfadenizin gün boyu değişmemesi için Jowe Kaş Şekillendirici'yi edinin! Kaşlarınızı şekillendirmeden önce daha düzgün bir form yakalamak için Nascita Profesyonel Kaş Tarağı'nı kullanabilirsiniz! Kaş tarağı ile taranan kaşlar, profesyonel makyaj havası verir. Nascita Profesyonel Kaş Tarağı ile kaş hatlarınızı vurgulayabilirsiniz.

4. Kare yüz şekline uygun kaş modelleri

Yüzünün uzunluğu ile genişliği neredeyse eşit olan kişiler kare yüz sınıfına girer. Genelde sert ve belirgin hatlara sahip olurlar. Bu yüz modelinde genellikle elmacık kemikleri ve çene hattı aynı hizada durur. Kare yüz tipi için iki ayrı kaş modeli önerisinde bulunacağız. Bu yüz tipi için hafifçe yuvarlanarak oluşturulmuş bir kaş şekli ideal olur. Bu sayede yüzün sertliğine yumuşak bir hava katılabilir. İkinci bir seçenek ise gür ve dağınık bir kaş modeli olabilir. Seyrek bir kaş yapısına sahipseniz üzülmeyin, gür kaşlara sahip olmanın mucizevi yolu: Oilwise Kaş Kirpik Bakım Yağı! Düzenli kullanımız sonucu Oilwise Kaş Kirpik Bakım Yağı kaşlarınıza adeta yeniden hayat verecek. Maybelline New York Brow Tattoo Geçici Kaş Dövme Kalemi ise kaşlarınız gürleşene kadar en büyük destekçiniz. Günlerce kalıcılığı süren bu dövme kalem imdadınıza yetişecek!

5. Uzun yüz şekline uygun kaş modelleri

Uzunluğu genişliğinden daha fazla olan yüzler, uzun yüz sınıfına girer. Uzun yüz şekline sahip kişilerin kaş modeli belirlerken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta uzun olan yüz hattını bir miktar kısaltmak olmalı. Bu nedenle görüntüyü olabildiğince yanlara uzatmanızda fayda var. Bunu gerçekleştirmenin ilk yolu kaşları göz bitişinin biraz ilerisinde sonlandırmak. Kaşları mümkünse kavissiz bırakmak bu yüz tipi için ideal. Yüksek kavisli bir kaş modeli yüzü uzatacağı için uzun yüz hatlarına sahip kişiler bundan kesinlikle uzak durmalı. Kaşlar mümkün olduğu kadar gür ve kalın bırakılmalı. Kalın ve gür tutulan bir kaş, yüzü genişletir ve uzunluğu dengeler. Seyrek ve kısa kaşlara sahipseniz üzülmeyin! Golden Rose Eyebrow Styling Kit sizi bu dertten kurtarır. Kaşlarınızı Golden Rose Eyebrow Styling Kit far ile doldurarak dilediğiniz gür ve uzun kaşlara sahip olabilirsiniz. Golden Rose Eyebrow Styling Kit Far pratik kullanımı ve kaliteli renkleri ile sizi kendine aşık eder. Ayrıca Maybelline New York Brow Drama Kaş Maskarası ile kaşlarınızı sabitleyip belirginleştirmek çok kolay!

