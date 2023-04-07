Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için turşu kullanıyorlar! Doktorlar yaşlanma karşıtı tüyonun işe yarabileceğini söyledi

TikTok'ta ortaya çıkan güzellik trendleri oldukça etkileşim alıyor. Son zamanlarda yüzlerce TikTok kullanıcısı ciltlerini aydınlatmak için yüzlerine turşu ve tuzlu su sürüyor. TikTok'ta video yayınlayan bir doktor, kullanıcılarının daha genç görünmek için yüzlerine turşu sürdüğünü ve fermente sebzelerdeki antioksidanların gerçekten işe yarayabileceğini söyledi. Uzmana göre, viral hack doğru yapıldığında cilt için bazı faydalar sağlayabilir. Ancak bazı hatalar istenmeyen yan etkilere yol açabilir.

BİLİM TARAFINDAN DESTEKLENEBİLİR

20 binden fazla "beğeni" toplayan bir videoda, bir içerik oluşturucusunun fermente sebzenin ucunu yüzüne sürttüğü görülüyor. Yale Üniversitesi'nde dermatoloji profesörü ve profesör olan Christine Ko, bunu yapmanın sağlık yararlarının bilim tarafından desteklenebileceğini öne sürüyor.

ÖLÜ DERİ HÜCRELERİNİN DÖKÜLMESİNİ SAĞLIYOR

Uzman, DailyMail.co.uk'ye, salamura sebze ve meyvelerdeki bazı aktif bileşenlerin cilt üzerinde temizleyici bir etkiye sahip olduğunu açıkladı. Reçetesiz satılan birçok cilt ürünü gibi, turşular da önemli miktarda güçlü aktif bileşen laktik asit içerir. Bileşik, hücrelerin birikmesini önleyerek ölü deri hücrelerinin dökülmesini desteklemeye yardımcı olan köklü bir peeling maddesidir.

SİVİLCELERE KARŞI ETKİLİ OLABİLİR

Bunu yaparak laktik asit, epidermisin daha pürüzsüz katmanlarının ortaya çıkmasına yardımcı olarak yüze nemli ve genç bir cilt verir. Doktor Ko şunları kaydetti: "İçinde asit olan her şeyi kullanırdım, laktik asit veya beta hidroksi asit veya alfa hidroksi asit.

İçinde asit bulunan şeyler sivilce gibi şeylere yardımcı olur, bu yüzden teoride göründüğü kadar çılgınca olmayabilir."

HASSAS CİLTLER KULLANMAMALI

Ciltte asitlerin aşırı kullanımıyla ilişkili belirli riskler vardır, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Cilt kızarıp tahriş olmakla kalmaz, aynı zamanda asitler epidermisi tüm sağlıklı hücrelerini soyabilir. Bu, ciltleri hassas olanlar, alevlenmelere veya egzamaya yatkınlığı olan kişiler için özellikle zararlı olabilir. Doktor Ko, ciltte turşu kullanmanın, mağazada veya tezgahta satılan bazı ürünlere göre daha az tahrişe neden olabileceğini açıkladı.

