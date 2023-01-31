Yüzünü her gün tıraş eden kadın yüzündeki tüyleri almasının faydasını açıkladı! "İnsanlar bana inanmıyor"

Yüz tüylerinden kurtulmak isteyen kadınlar bu konuda çeşitli tedirginlikler yaşıyorlar. Yüze yapılan ağdanın uzun süreli kullanımda cilde zarar verdiği ve sivilceye neden olduğu biliniyor. Bu sebeple birçok kadın yüzünü ustura veya tıraş bıçağı ile alıyor. Ancak ustura kullanımının yüzdeki tüyleri kalınlaştırıp kalınlaştırmayacağı konusu merak uyandırıyor.

TIRAŞIN FAYDALARINDAN BAHSETTİ

TikTok'ta Mary isimli bir kadın, yüzünü her gün tıraş ettiğini ve bu rutinin pek çok faydasını gördüğünü söyledi, ancak bazı TikTok kullanıcıları buna inanmadı. Mary kısa süre içerisinde viral olan videosunda tıraş olmanın ölü deri hücrelerini ve yüzdeki yağları uzaklaştırmak için iyi olduğunu ve bonus olarak makyajının daha düzgün uygulanmasını sağladığını açıkladı.

HER SEFERİNDE YENİ TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIYOR

Mary, videoda her seferinde yeni bir tıraş bıçağı kullandığını açıkladı. "Cildimi korumaya gerçekten yardımcı olduğunu hissettiğim şey bu, çünkü herhangi bir bakteri taşımıyor" dedi. Daha sonra yüzünü tıraş etmeye başladı ve tıraş bıçağını yanaklarında, çenesinde ve bıyığında yukarı doğru hareket ettirdi.

MAKYAJI PÜRÜZSÜZ GÖSTERİYOR

Mary videoda "Lazer epilasyon yaparken yüzümü tıraş etmeye başladım ama sonra vitiligo teşhisi kondu ve bırakmak zorunda kaldım" dedi. "Elektroliz çok acı vericiydi, bu yüzden yüzümü tıraş etmeye başladım. Yüzünüzü tıraş etmek, ölü cilt hücrelerini, fazla yağları ve kalıntıları gidermek için iyidir. Makyajımın pürüzsüz uygulanmasını seviyorum. Eskiden kıllar tıkanır ve sivilceye neden olurdu, bu yüzden benim için en iyisi bu oldu.”

Healthline'a göre yüz tıraşı cildi iyileştirmeye, daha pürüzsüz ve parlak hale getirmeye yardımcı olabilir. Ancak Mary'nin videosunun yorumlar bölümündeki birçok kişi bu tekniğe karşı çıktı. ir kişi, "Bu hayatımda gördüğüm en aptalca şey" diye yazdı. Hatta bazıları onu aşırı jilet kullandığı için azarladı.



