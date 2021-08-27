Yüzünüzü kurulamak için neden havlu kullanmamalısınız?

Banyo, evin en hijyen olması gereken bölümüdür. Her gün bu bölümü temizliyor olsanız dahi bakteri oluşumunu engellemeniz mümkün değildir. Özellikle nemli olması nedeniyle havlular, banyonun en tehlikeli ürünleridir. Yüzünüzü havluyla kurutmak en mantıklısı gibi görünse de aslında yararda çok zarar verebiliyor.

SİVİLCE YAPABİLİR

Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsını. Bu durumda sonunda sivilcelere ve tıkanmış gözeneklere yol açabilir. Yüzünüzü ve vücudunuzu kurulamak için kullandığınızdan ayrı bir havlu olsa bile, muhtemelen onu her gün yıkamıyorsunuzdur ve istenmeyen bakteriler yine de cildinize ulaşabilir.

CİLDİNİZ DAHA HIZLI YAŞLANABİLİR

Banyo havluları genellikle pürüzlü bir dokudadır. Bunları kullanmak cildinizde küçük yırtıklar oluşturarak cildi enfeksiyonlara ve kırışıklara karşı savunmasız hale getirebilir.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN ETKİNLİĞİNİ AZALTIR

Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurutmak doğal bir şey gibi görünse de, gerçekte cildinize uyguladığınız ürünlerden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermez. Nemlendiriciniz, yüzeyindeki tüm su buharlaşmadan önce cilde daha iyi nüfuz eder. Havlu ile kurulama adımını atlamak, cilt bakım ürünlerinizin cildinizin genç ve parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu nemi tutmasını sağlar.

CİLDİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Hassas bir cildiniz varsa yüzünüzü kurulamak için havlu kullanmak doğru bir seçenek değildir. Çoğu havlu kuşam cilt üzerinde sert bir etki yaratacağından kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

CİLDİNİZİ DAHA YAĞLI HALE GETİREBİLİR

Mantığınıza ters düştüğünün farkındayız. Ancak cildinizi havlu ile kurulamak onu daha yağlı hale getirebilir. Sert havlular cildinizin ihtiyaç duyduğu doğal yağları da siler. Cilt yüzeyinin altında bulunan yağ bezleri kuruluğu dengelemek için daha fazla üretime başlar. Bu durumda aşırı yağlı cilt sonucunu da beraberinde getirir.



