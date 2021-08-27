Yüzünüzü kurulamak için neden havlu kullanmamalısınız?

Banyo, evin en hijyen olması gereken bölümüdür. Her gün bu bölümü temizliyor olsanız dahi bakteri oluşumunu engellemeniz mümkün değildir. Özellikle nemli olması nedeniyle havlular, banyonun en tehlikeli ürünleridir. Yüzünüzü havluyla kurutmak en mantıklısı gibi görünse de aslında yararda çok zarar verebiliyor.
Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsını. Bu durumda sonunda sivilcelere ve tıkanmış gözeneklere yol açabilir. Yüzünüzü ve vücudunuzu kurulamak için kullandığınızdan ayrı bir havlu olsa bile, muhtemelen onu her gün yıkamıyorsunuzdur ve istenmeyen bakteriler yine de cildinize ulaşabilir.
Banyo havluları genellikle pürüzlü bir dokudadır. Bunları kullanmak cildinizde küçük yırtıklar oluşturarak cildi enfeksiyonlara ve kırışıklara karşı savunmasız hale getirebilir.
Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurutmak doğal bir şey gibi görünse de, gerçekte cildinize uyguladığınız ürünlerden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermez. Nemlendiriciniz, yüzeyindeki tüm su buharlaşmadan önce cilde daha iyi nüfuz eder. Havlu ile kurulama adımını atlamak, cilt bakım ürünlerinizin cildinizin genç ve parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu nemi tutmasını sağlar.
Hassas bir cildiniz varsa yüzünüzü kurulamak için havlu kullanmak doğru bir seçenek değildir. Çoğu havlu kuşam cilt üzerinde sert bir etki yaratacağından kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.
Mantığınıza ters düştüğünün farkındayız. Ancak cildinizi havlu ile kurulamak onu daha yağlı hale getirebilir. Sert havlular cildinizin ihtiyaç duyduğu doğal yağları da siler. Cilt yüzeyinin altında bulunan yağ bezleri kuruluğu dengelemek için daha fazla üretime başlar. Bu durumda aşırı yağlı cilt sonucunu da beraberinde getirir.
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