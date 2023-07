Zamlara veryansın eden CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'ek MTV' çıkışı! Tüm Türkiye'den özür diledi: "Hepimiz orada olmalıydık"

Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıl iki kez ödenecek. Yasa teklifi TBMM'den geçti. Ancak oylama sırasında muhalefet milletvekillerinin çoğunluğu Meclis'te değildi. CHP'li Mustafa Sarıgül bununla ilgili hem öz eleştiride bulundu hem hükümete zam tepkisi gösterdi hem de diğer muhalefet milletvekillerini eleştirdi.

"ZAMDAN BAŞKA BİR YOL BULAMIYORLAR"

Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, her gün her şeye zam geldiğini belirterek, "Gelince de tam geliyor. Oto gaz, benzin ve motorin fiyatı 6 TL birden arttı. Bir bardak benzin 10 TL oldu. Bir bardak benzinle buradan Kızılay'a gidersiniz; ama dönemezsiniz. Akaryakıttaki bu artış iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demektir. İşçi, memur, emekli maaş zamlarının erimesi demektir. 21 yıl tek başına ülkeyi yönettikten sonra hala zamdan başka bir yol bulamıyorlar. Çıkıp bir de savunmaya kalkıyorlar. Maşallah, teflon tava gibiler, üstlerine hiçbir şey yapışmıyor. Acı reçeteyi yine halka yüklediniz" dedi.

"KENDİ PAYIMA ÖZÜR DİLİYORUM"

Sarıgül, MTV'nin bu yıl iki kez ödenmesini öngören kanunun Meclisteki oylamasında muhalefetin büyük bir kesiminin yer almamasına ilişkin, "Bu noktada kendi payıma tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum. Birazcık o konuda da grup başkanvekillerimizin bütün grupları uyarması lazım. Özellikle muhalefet milletvekili olarak orada bulunmamak; son derece üzüntü verici bir olaydır. Muhalefet milletvekilleri o gün orada olmalıydı, Genel Kurula katılmaları gerekirdi. Bundan sonra kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bu noktada çalışma arkadaşlarıma da gerçekten sitemlerimi iletiyorum. Başarı 3 şeyden geçer; milletvekili, kadro ve proje. Demek ki; bizim buradaki kadromuz da yeteri kadar oturmadı. Mazeret yok. Muhalefet milletvekilleri olarak o gün hepimiz orada olmalıydık" dedi.

(DHA)