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Zararsız diyerek geçmeyin! Bu böcek göz renginin değişmesine neden oluyor

10.02.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlarımız arasında yer alıyor. Göz sağlığını tehdit eden birçok unsur bulunuyor. Uzmanlar gözlerde meydana gelen değişimlerin körlüğe neden olabileceğini belirtiyor. Göz bebeğinde renk değişimlerine ve dayanılmaz acılara yol açan bir böcek bulunuyor.

Zararsız diyerek geçmeyin! Bu böcek göz renginin değişmesine neden oluyor

Göze giren yabancı maddeler göz sağlığını riske atabiliyor. Göz bebeğinin renginin değişmesine neden olan Orthoperus böceği oldukça riskli durumlar yaratıyor. Bu böcek gözünüze girdiğinde, küçük böcek bir kabarma maddesi salar. Oldukça acı verici olan bu durum gözün iris ve göz bebeğini kaplayan ışığın içeriye girmesine izin veren şeffaf kısmı olan korneanın derisini kırabiliyor.

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'Noel gözü' teriminin 1970'lerde Avustralya'da sağlık görevlileri tarafından icat edildiği düşünülüyor. Ülkeye özgüdür ve yaratıklar, kabarcıklı böcekler olarak sınıflandırılır, yani kabarcıklarla ilişkilendirilirler. Uzmanlar bu böcekler hakkındaki vakaların çoğunun kuzeydoğu Victoria ve güney Yeni Güney Galler'de bildirildiği 'büyük bir artış' olduğu konusunda uyardılar.

"GÖZÜMÜ KAYBEDECEĞİMİ SANDIM"

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13 yaşındaki bir çocuk, kamp gezisi sırasında gözüne böcek kaçtıktan sonra hala göz sorunları yaşadığını söyledi. Annabelle Donnelly, doktorun semptomlarının böceğe bağlı olduğunu söylemesinden sonra gözüne böcek girdiğini anlayacağını düşündüğünü söyledi. Küçük kız "Gözümü kaybedeceğimi sandım" dedi. O sırada annesi Sarah Jane Donnelly, kızının acısını dindirmenin bir yolu olmasını dilediğini söyledi. "Zarın yüzde 90'ı yanmıştı ... Bunun düzeltilebilir olduğunu düşünmeye devam ettim, kesinlikle acıyı dindirmenin bir yolu var" dedi.

BAHÇEYLE İLGİLENENLER RİSK TAŞIYOR

Wangaratta'daki Holloway Vision'dan Optometrist Dr Rob Holloway, semptom gösteren herkesin dışarıda olma geçmişi olduğunu, bahçecilikle uğraştıklarını, çim biçtiklerini veya futbol antrenmanına gittiklerini söyledi. "Büyük bir artış olmuş gibi görünüyor," diye ekledi. Çoğu zaman böcekle temas eden kişiler acı hissetmeye başlayana kadar Noel gözünden habersiz olacaklardır. Bu tahriş, böcekler rahatsız edildiğinde veya ezildiğinde ortaya çıkar.

NOEL GÖZÜ BELİRTİLERİ

Noel gözü sonrası, tipik olarak, belirgin ağrı ve korneanın çoğunu kaplayan büyük bir ülser ile monoküler olarak ortaya çıkar. Diğer semptomlar arasında göz kapağı şişmesi, kızarıklık, göz yaşarması, ışığa hassasiyet, baş ağrısı ve bulanık görme sayılabilir. Benzer şekilde ortaya çıkan diğer göz enfeksiyonları arasında uçuk keratitis ((uçuk virüsü), kornea aşınması ve enfektif göz ülseri bulunur.

NOEL GÖZÜ TEDAVİSİ

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Doğru teşhis konulduktan sonra, Noel gözünün tedavi yönetimi basittir. Gözün korneasında ağrıyı azaltarak hızla iyileşme sağlanır. Çoğu zaman ağrıyı azaltmak için anestezik göz damlaları uygulanabilir, ancak kullanımı uzun süreli değildir. Antibiyotik göz damlaları ve oral nonsteroidal antiinflamatuar (Nurofen/Voltaren) sıklıkla reçete edilir ve önerilir.

İyileşme sürecine yardımcı olmak ve ağrıyı azaltmak için bir bandaj kontakt lens de yerleştirilebilir. Yağlayıcı göz damlaları da tedavi adına yardımcı bir tedavi yöntemidir. Güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük Orthopeurus böceği kaynaklı hastalığa maruz kalma riskini azaltabilir.

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