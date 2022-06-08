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Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! Osman Müftüoğlu, o vitamini işaret etti

08.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü bir hafıza her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu en önemli özelliklerden biridir. Kimisinin hafızası çok güçlüyken kimisi ise söylenileni anında unutabiliyor. Verdiği sağlık tavsiyeleriyle yardımcı olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızanın düşmanlarını ve hafızayı güçlendirmek için gerekli olanları sıraladı. Osman Müftüoğlu, güçlü bir hafıza için herkesin "Aklın sütü" dediği vitamini kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! Osman Müftüoğlu, o vitamini işaret etti

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, verdiği sağlık tavsiyeleri sayesinde ilgiyle takip edilenler arasında her zaman popülaritesini koruyor. Osman Müftüoğlu, çoğu kişinin yakındığı hafızayla ilgili önemli tavsiyeler verdi. Akşam’ın haberine göre; kendi sosyal medya paylaşımlarından bellek dostu olan besinleri sıralayan Osman Müftüoğlu B12 vitaminini "Aklın sütü" diye tanımlıyor.

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GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN UZAK DURULMASI GEREKENLER

Belleğin en önemli düşmanı kronik hastalıklar, kronik iltihaplar, şekerlemeler ve paslanmalar... Yani glikasyon, oksidasyon ve inflamasyon denilen üçlü çete belleğin de en önemli düşmanıdır.

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HANGİ BESİNLER BEYNE FAYDALI?

Omega 3 zengini balıkları ve Omega 3 zengini diğer deniz ürünlerini, Omega 3 zengini yumurtaları ve diğer hayvansal ürünleri daha fazla kazanmanın yine Omega 3 zengini başta ceviz, keten tohumu, semizotu olmak üzere chia olmak üzere bitkisel gıdaları daha çok kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım.

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Diğer bir önemli bir bellek desteğinin de aklın sütü, tekrarlıyorum aklın sütü olarak tanımladığımız B12 vitamini olduğunu lütfen hatırlayın.

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B12 vitamininin de sadece hayvansal ürünlerde olduğunu unutmayın. Bitkisel ürünlerin hemen hemen hiçbirinde zerre kadar B12 vitamini yok.


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