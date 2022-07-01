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Zelenskiy'den dünyayı sarsan açıklama! Putin'in "hastalığı..."

01.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladığından beri Putin'in hastalığı olduğuna yönelik çok sayıda söylenti gündeme gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş açıklamalar geldi. Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Ukrayna için tehdit oluşturan daha kötü bir "hastalıktan" muzdarip olabileceğini ileri sürdü.

Zelenskiy'den dünyayı sarsan açıklama! Putin'in "hastalığı..."

Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı. Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye başladığından beri ise Putin'in, lösemi (kan kanseri) ve Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere ciddi hastalıklardan muzdarip olduğuna dair çok sayıda söylenti yayıldı. Örneğin, Ukrayna istihbarat şefi Tümgeneral Kyrylo Budanov en dikkat çeken söylentilerden birine imza attı. Budanov, Kremlin'deki kaynakların kendisine Putin'in önümüzdeki iki yıl içinde muhtemelen öleceğini söylediğini kaydetti. Bu iddiaların ardından Putin'in sağlık durumu çok merak edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çarpıcı açıklamalar geldi.

"BENCE CİDDİ BİR 'HASTALIĞI' VAR"

International Business Times'ın haberine göre, Putin'in iddia edilen sağlık durumuyla ilgili söylentilerle ilgilenmediğini söyleyen Zelenskiy, Rus mevkidaşının Ukrayna için tehdit oluşturan daha kötü bir hastalıktan muzdarip olabileceğini öne sürdü.

Zelenskiy Telegram kanalında yayınlanan röportajda, "Vladimir Putin'e ne olduğunu bilmiyorum. Bence ciddi bir hastalığı var ve bu bahsettiğiniz hastalıktan bile daha ciddi. Topraklarımızda işledikleri bir işgal ve işkence hastalığını kastediyorum." dedi.

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"BÜTÜN BUNLAR ONLAR İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

"Rusya Devlet Başkanı'nın çevresindeki birçok insanın hasta olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "aşırı yüksek hırslar, uluslararası hukuk, insan hayatı" gibi unsurları sıralayarak, "Bütün bunlar onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu hastalık ülkemiz için tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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Röportaj, Ukrayna'daki savaşın beşinci ayına girildiği ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) tahminlerine göre, Ukraynalı siviller arasındaki ölümlerin Pazar günü itibarıyla 4.731'e ulaştığı esnada geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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