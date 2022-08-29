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Zelenskiy'den 'ekonomik terör' suçlaması! "Rusya kaynaklı yapay bir fiyatlama var"

29.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, enerji piyasalarındaki fiyatlardan söz ederek Rusya'yı "ekonomik terör estirmek" ile suçladı.

Zelenskiy'den 'ekonomik terör' suçlaması! "Rusya kaynaklı yapay bir fiyatlama var"

Zelenskiy, Norveç'te düzenlenen bir petrol ve gaz konferansına videokonferans yöntemiyle bağlanarak mesajlar verdi. Rusya'nın Avrupa'yı korkutmak istediğini dile getiren Zelenskiy, "Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil" dedi.

Zelenskiy'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

  • Enerji piyasalarında Rusya kaynaklı yapay bir fiyatlama var. Avrupa'yı korkutmak istiyorlar. Rusya, ekonomik bir terör estiriyor.

  • Bir Rus vatandaşının Avrupa'ya vize alması ve tatile gitmesi normal değil. Bazı Avrupalı şirketlerin oradan çıkmaktan çekinmesi normal değil."

  • Rosatom'a bir yaptırım uygulanmalı. Ortada bir nükleer şantaj söz konusu.

(AA)

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Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı
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