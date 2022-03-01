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Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den yeni çağrı! 'Tamamen kapatılması gerek'

01.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerine saldırısına ilişkin tüm dünyaya yeni bir çağrıda bulundu. Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi. Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus’tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den yeni çağrı! 'Tamamen kapatılması gerek'

Son dakika haberine göre Rusya'nın saldırısı altında bulunan Ukrayna'dan tüm dünyaya yeni bir çağrı geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

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BELARUS: RUSYA OPERASYONUNA KATILMA PLANIMIZ YOK

Zelenskiy, Rusya ile ilgili çağrıda bulunurken Belarus'tan da kritik bir açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus’tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak "Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarına katılmak gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken iki ülke heyeti dün Belarus’ta bir araya geldi. Müzakere görüşmelerinden kısa bir süre sonra Rusya’ya destek amacıyla Ukrayna’ya asker gönderdiği kaydedilen Belarus’tan konuya ilişkin açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus’tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Lukaşenko, "Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarına katılmak gibi bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUS ORDUSU 5710’DAN FAZLA KAYIP VERDİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın 6’ncı gününde Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Bakan Reznikov bugüne kadar Rus ordusunun 5710’dan fazla personel kaybı verdiğini ve 29 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtti.

Savunma Bakanı Reznikov Rusya ordusunun 5710’dan fazla askeri personel kaybı verdiğini belirterek 29 savaş uçağının ve 29 helikopterin Ukrayna ordusu tarafından imha edildiğini ifade etti. Reznikov rakamların tahmini olduğunu vurguladı.

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“KİEV’İN KUZEYDOĞU YÖNÜNDE SAVUNMA MUHABERELERİ DEVAM EDİYOR”

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bu sabah ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre, Rus birliklerinin yeniden toplandığı ve taktiksel iniş yapmaya çalıştığı ifade edildi. Rus birliklerinin Kiev’in kuzeydoğu yönünden ilerlemesini engellemek için beşkentten 330 km uzaklıktaki Siverskyi bölgesinde savunma muhaberelerinin devam ettiği belirtildi.

AA-İHA-DHA

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