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  4. Zelenskiy'nin danışmanı yaptığı açıklamayla gündem oldu! Adeta isyan etti

Zelenskiy'nin danışmanı yaptığı açıklamayla gündem oldu! Adeta isyan etti

14.12.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşı aylardır sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı olarak görev yapan Ukraynalı politikacı Mykhailo Podolyak, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Podolyak, Elon Musk'ı etiketleyerek Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı. Podolyak'ın iddiasına göre, Twitter trendlerinden "Ukrayna'da Savaş" kayboluyor.

Zelenskiy'nin danışmanı yaptığı açıklamayla gündem oldu! Adeta isyan etti

Ukrayna-Rusya savaşının yaşandığı bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı olarak görev yapan Ukraynalı politikacı Mykhailo Podolyak ise dikkat çeken bir açıklama ile gündem oldu. Podolyak, söz konusu açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı ve Elon Musk'ı etiketledi.

"UKRAYNA'DA SAVAŞ TWITTER TRENDLERİNDEN KAYBOLDU"

Podolyak, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da Savaş Twitter trendlerinden kayboluyor. Rus saldırganlığından bahseden tweetler radikal bir şekilde azaltılıyor. Kullanıcıların Ukrayna telefon numarasıyla kayıt olmalarına veya hesaplara giriş yapmalarına izin verilmiyor" diyerek Twitter'ı ve onun sahibi Musk'ı suçladı.

tweet

Ukraynalı yetkili Elon Musk'ı etiketleyerek "Acaba Sonbahar/Kış 2022 ile ilgili 'Twitter Dosyaları' görecek miyiz?" ifadelerini de kullanarak eski Twitter yönetimiyle ilgili bazı belgeleri ifşa eden Twitter Dosyaları'na atıfta bulundu.

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Sosyal medya devinden veya Elon Musk'tan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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Elon Musk Twitter ukrayna rusya savaşı

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